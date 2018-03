Kreis Esslingen Wer macht das Rennen: Ralf Barth oder Frank Nödinger? Und welche Rolle spielt die als krasse Außenseiterin gehandelte Fridi Miller? Am Sonntag entscheidet sich, wer Denkendorfs neuer Bürgermeister wird. Eine Stichwahl, die nötig wird, wenn im ersten Durchgang keiner der Bewerber die absolute Mehrheit erreicht, gilt als unwahrscheinlich. Eine Woche später, am 4. März, wird in zwei weiteren Kreiskommunen der Rathauschef gewählt. In Wolfschlugen dürfte Amtsinhaber Matthias Ruckh das Mandat für acht weitere Jahre erhalten. In Ohmden, das Martin Funk an Altbach abgeben musste, steht ein spannender Zweikampf zwischen Barbara Born und Michael