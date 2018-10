PlochingenDie Bühleiche auf dem Plochinger Stumpenhof ist schon lange krank. Wie ernst es um sie steht, hat allerdings den Mitgliedern des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) einen Schrecken versetzt. Wer den Baum nochmal in seiner aktuellen, trotz allem mächtigen Erscheinung sehen will, sollte sich sputen.

Eigentlich ist die Bühleiche gar nicht so alt, wie gemeinhin angenommen wird. Nicht nur im Internet, auch in den „Plochinger Wegspuren“ ist zu lesen, sie sei kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg gepflanzt worden. Doch das, so Dietrich Wagner, der Umweltbeauftragte der Stadt, sei eine „alte Mär“. Baumgutachter Andreas Christoph schätzt das