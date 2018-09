OstfildernEs war eines der schönsten Festivals in der 16-jährigen Geschichte der „Flammenden Sterne“, trotz des durchwachsenen Wetters und der kühlen Temperaturen. 40 000 Besucher erlebten Feuerwerkskunst vom Feinsten. Als eine Klasse für sich erwiesen sich „Faseecom Fireworks“. Die Pyrotechniker aus Südkorea überzeugten die Jury mit brillanten Effekten, einer gelungenen Musikauswahl, einer gut durchdachten Choreografie und Feuerwerkskörpern, die das Publikum auf der Festwiese im Scharnhauser Park so noch nicht gesehen hat. „Ein mehr als verdienter Sieger“, sagt Jürgen Wünsche, der die „Flammenden Sterne“ mit seinem MPS-Team von Anfang an