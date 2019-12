FilderstadtEin Bild sagt mehr als 1.000 Worte, heißt ein Spruch. In der städtischen Galerie Filderstadt in Bonlanden erzählen 72 Aufnahmen des Fotoclubs Filderstadt plus 20 Bilder des Fotoclubs der französischen Partnerstadt Dombasle-sur-Meurthe jede Menge lebendige Geschichten. In Farbe und schwarz-weiß sind Aufnahmen von Landschaften, Tieren, Architektur und Konzerten zu sehen, ebenso Porträts von Mensch und Tier, Lightpainting und experimentelle Fotografie. Gezeigt wird die ganze Bandbreite der Fotografie unter dem Motto: „Best of“.

Für die traditionelle Jahresausstellung der elf erwachsenen Mitglieder und der elf Jugendlichen wurden aus 220