Sie sind am nächsten dran. Die Frauen und Männer, die im Sozialdienst der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Flüchtlinge durch den Alltag in einer für sie fremden Welt lotsen, stehen mittendrin. Niemand kennt die Sorgen und Probleme besser, niemand genießt mehr Vertrauen bei den Hilfesuchenden. Doch dieses Vertrauen sieht die AWO in Gefahr. Seit bekannt ist, dass die Sozialarbeiter bei den Plänen des Landkreises, die Rückkehrberatung für Flüchtlinge zu forcieren, eine zentrale Rolle spielen sollen, müssen sie sich kritischen Fragen stellen. Dabei steht die AWO den Menschen bei der freiwilligen Rückkehr in ihr Heimatland schon