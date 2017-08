Die Apfelernte fällt sehr mager aus

KREIS ESSLINGEN: Experten im Landkreis beziffern den Ausfall auf 80 Prozent - Extremes Wetter macht der Vegetation zu schaffen

Der Blick auf die Apfelbäume bietet in diesem Jahr ein trauriges Bild. In manchen Lagen hängt nicht ein einziger Apfel an den Ästen. Drei Frostnächte im April mit Temperaturen bis minus sieben Grad waren für die größtenteils bereits in voller Blüte stehenden Bäume zu viel. Auf 70 bis 80 Prozent schätzt Albrecht Schützinger, Obstbauberater beim Esslinger Landratsamt, den Ausfall.