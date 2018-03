Die alten Göppel können kommen

Oldtimertreffen „Schurwald-Classic“ am 20. August in Hohengehren

In Baltmannsweiler passiert in den Sommerferien nicht viel. Darum lädt der Bund der Selbstständigen (BDS) am Sonntag, 20. August, erstmals Halter alter Autos, Traktoren und Zweiräder nach Hohengehren ein. Die „Schurwald-Classic“ sollen das große Oldtimertreffen für die Region Schurwald werden, hoffen die Initiatoren.