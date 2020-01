WendlingenKann die S-Bahn, die von Herrenberg kommt, auch zwischen Wendlingen und Kirchheim im 15-Minuten-Takt fahren? Darüber wird viel diskutiert. Der Verband Region Stuttgart hat diese Möglichkeit untersuchen lassen. Das Verkehrswissenschaftliche Institut Stuttgart erstellte die Studie gemeinsam mit der Deutschen Bahn.

Dem Viertelstundentakt zwischen Wendlingen und Kirchheim räumt die Studie keine Chancen ein. Denn dazu wären etliche Umbauten an den Bahnhöfen in Wendlingen und Ötlingen notwendig. Ebenfalls erforderlich wäre eine Erweiterung der Strecke auf zwei Gleise in Ötlingen, da sich dort Züge aus Kirchheim und Wendlingen begegnen müssten.