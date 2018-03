Rauchschwaden steigen über dem Rathaus in Baltmannsweiler auf. Vor dem Gebäude fahren Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr auf. Was auf den ersten Blick wie ein großer Brand aussieht, entpuppt sich als Übung. Die Feuerwehr Baltmannsweiler absolviert gemeinsam mit der Abteilung Hohengehren ihre Hauptübung. Das Rathaus ist dafür ein ideales Objekt, weil es abgerissen wird. Deshalb steht es leer. Die Verwaltung ist bereits umgezogen in das Rathaus im Ortsteil Hohengehren. „Am 12. September beginnt die Entkernung“, informiert Bürgermeister Simon Schmid. Das sind die Vorarbeiten für den Abbruch. Das neue Rathaus soll Ende