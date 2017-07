Kreis Esslingen (red) - Der Deutsche Wetterdienst hat vor Unwetter und schwerem Gewitter gewarnt. Demnach steigt im Laufe des Dienstagabends und in der Nacht zum Mittwoch die Gefahr schwerer Gewitter an. Dabei muss mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, schweren Sturmböen um 100 km/h, teils auch Orkanböen um 120 km/h und Hagel um 5 Zentimeter Korndurchmesser gerechnet werden.

Anzeige