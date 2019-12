Kirchheim - Man hat es in den vergangenen Tagen spüren können: Die Stimmung für die lange Zeit wohlgelittene Oberbürgermeisterin kippt. Ein Wechsel liegt in der Luft. Dass Amtsinhaberin Angelika Matt-Heidecker aber gleich mit so einer Klatsche vom Chefsessel im Kirchheimer Rathaus gestoßen wird, war dann doch eine faustdicke Überraschung.

Es war ein in vielerlei Hinsicht sonderbarer Wahlkampf und irgendwie auch ein Lehrstück dafür, wie Demokratie heute läuft. Da ist eine Amtsinhaberin, die in 16 Jahren natürlich Fehler gemacht hat, aber viele Erfolge vorzuweisen und ihre Stadt vorangebracht hat. Mit 66 hat Matt-Heidecker zwar schon das Rentenalter