Es ist kalt, dunkel, nass und grau. Der Herbst kann einem ganz schön aufs Gemüt schlagen. Bei vielen Menschen stellen sich Antriebslosigkeit und ein höheres Schlafbedürfnis ein. Schon hört man aus dem Umfeld die erste Schnelldiagnose: Herbstdepression. Was ist der Unterschied zwischen dem Herbstblues und einer Herbst-Winter-Depression? Und was kann man gegen die Lustlosigkeit in der dunklen Jahreszeit tun?

Herbstdepression halten Ärzte und Psychologen für einen irreführender Begriff, denn wer sich in der dunklen Jahreszeit schlapp und lustlos fühlt, leidet nicht gleich an einer Depression. „Dass