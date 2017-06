Die ehrenamtlichen Beringer des Naturschutzbundes Köngen-Wendlingen investieren viele Stunden in die niedlichen Jungkäuze. Immer wieder sind sie in den Streuobstwiesen der Region unterwegs und kontrollieren 120 Röhren auf Bestand. Landrat Heinz Eininger und die erste Landesbeamtin Marion Leuze-Mohr lobten bei einem Besuch in Wendlingen die unermessliche Leistung der Naturschützer. „Wir haben eine Beringung noch nie live erleben dürfen“, erklärte der Landrat und sprach seine Wertschätzung für 40 Jahre Pflege der Steinkäuze aus. Diese ehrenamtliche Arbeit werde immer wichtiger, betonte Eininger, zumal der