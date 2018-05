Der Schnelltest nicht nur für Pferdefleisch

FRICKENHAUSEN: Greiner Bio-One weist mit einem DNA-Test acht Tierarten in Lebensmitteln nach

Pferdefleisch in der Lasagne und Schweinefleisch im Döner: Der Fleischskandal weitet sich aus. Verbraucherschützer und Politiker fordern die europaweite Überprüfung einer ganzen Reihe von Lebensmitteln per DNA-Test. Im Rahmen der Aufklärung des Etikettenschwindels mit Pferdefleisch werden in europäischen Laboren bereits hunderte von Proben mit Hilfe des Carno-Checks, einem DNA-Test von Greiner Bio-One aus Frickenhausen, untersucht.