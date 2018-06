OstfildernKuchen, Burger, Musik und allerlei wilde Tiere. Beim diesjährigen Fest des Scharnhauser Park ist den Besuchern am Samstag ein breites Programm geboten worden – mit Vorführungen wie Kindertheater oder der Jugendbühne hat der Stadtteil das 25-jährige Bestehen gefeiert.

Beim Pavillon von „Friz“, der Erziehungshilfe für Kinder, Jugendliche und Familien“ in Ostfildern, sind die wilden Tiere los. Anna und Selina von der Mädchengruppe schminken ihre Altersgenossen als ihre Lieblingstiere. „Mädchen wünschen sich am liebsten einen Schmetterling“, sagt Selina bei den kleinen Jungs ist es meist ein Tiger im Gesicht. Was war das bisher Schwerste?