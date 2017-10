Martin Funk (34) ist seit 2010 Bürgermeister in Ohmden. Fotos: oh

Von Harald Flößer





Wer wird Chef im neuen Altbacher Rathaus und damit Nachfolger von Bürgermeister Wolfgang Benignus? Bislang war man in der 5800-Einwohner-Gemeinde davon ausgegangen, dass sich das in einem Dreikampf zwischen Martin Funk, Martina Fehrlen und Andre Trippe klärt. Doch gestern Mittag meldete sich überraschend ein vierter Kandidat. Zweieinhalb Stunden später machte der ominöse Bewerber aber dann genauso plötzlich wieder einen Rückzieher: Er habe sich doch anders entschieden, teilte er der EZ kurz nach halb drei per Mail mit. Um 18 Uhr, als die Frist ablief, war dann klar: Es bleibt bei den drei Kandidaten, zwischen denen die Altbacher am 12. November wählen müssen. Gut zwei Wochen davor, am 26. Oktober, gibt es den einzigen öffentlichen Schlagabtausch zwischen Funk, Fehrlen und Trippe. Die EZ veranstaltet zusammen mit der Gemeinde ein Forum in der Gemeindehalle.

Das Gerücht, dass es nicht bei dem Trio bleiben wird, hält sich seit geraumer Zeit in Altbach. Doch war das alles Spekulation. Bis gestern kurz vor 12 Uhr ein Vierter „form- und fristgerecht“, wie es aus der Gemeindeverwaltung heißt, ganz offiziell seine Bewerbung einreichte. „Mit allen notwendigen Unterlagen.“ Gegen 13.30 Uhr habe der Mann dann im Rathaus telefonisch seinen Rückzieher angekündigt. Und am Nachmittag habe er das erforderliche schriftliche Nein dann auch noch geliefert.

Spielraum sehr eingeengt

Amtsinhaber Wolfgang Benignus, der aus Altersgründen nach zwei Perioden nicht mehr kandidiert, dürfte sich darüber freuen, dass sein Posten so begehrt ist. Auch wenn die Aufgabe des Rathauschefs seit vorigem Jahr deutlich schwieriger geworden ist. Denn die EnBW, als Betreiber des Kohlekraftwerks über viele Jahre die potenteste Einnahmequelle der Gemeinde, zahlt keine Gewerbesteuer mehr. Ganz im Gegenteil: Der Energiekonzern fordert sogar 3,4 Millionen Euro zurück. Das engt den finanziellen Spielraum der Gemeinde nun erheblich ein.

Als erster Bewerber warf Martin Funk seinen Hut in den Ring. Der gebürtige Plochinger ist seit sieben Jahren Bürgermeister in der mit gut 1700 Einwohnern zweitkleinsten Gemeinde im Landkreis Esslingen. „Ich möchte einen weiteren Schritt auf meinem beruflichen Weg gehen und in eine größere Gemeinde wechseln, die dann auch mein Lebensmittelpunkt werden soll“, beschreibt der 34-Jährige seine Motivation für einen Wechsel. Außerdem würde sich damit ein Wunsch erfüllen, näher an den Ballungsraum Stuttgart mit seiner Vielzahl an Angeboten heranzurücken.

Funk hatte zunächst den Bachelor in Wirtschaftsrecht erworben und dann den Master in Europäischem Verwaltungsmanagement gemacht. Direkt nach dem Studium kandidierte er für den Posten des Rathauschefs in Ohmenden und kam im zweiten Wahlgang mit nur 27 Jahren zum Ziel. Funk gehört der SPD an und sitzt für seine Partei auch im Kreistag.

Mit und ohne Parteibuch

Mit „langjähriger Verwaltungserfahrung und vielfältigen Ideen“ wirbt Martina Fehrlen für sich. Die 39-jährige Diplom-Verwaltungswissenschaftlerin möchte sich „mit Herz und Verstand“ für Altbach einsetzen. Die gebürtige Ludwigsburgerin war nach dem Studium in Konstanz zuerst in der Stadtverwaltung in Dortmund tätig, in der Stabsstelle beim Oberbürgermeister, in der Wirtschaftsförderung und im Amt für Statistik und Wahlen. Danach wechselte die verheiratete Mutter einer zweijährigen Tochter in ein Beratungsunternehmen für den öffentlichen Dienst. Und seit 2012 ist die Esslingerin Geschäftsführerin des Instituts für Weiterbildung der Hochschule Esslingen. Fehrlen gehört zwar der CDU an, kandidiert aber, wie sie sagt, explizit nicht für eine Partei. Denn sie möchte „Ansprechpartnerin für alle Bürger“ sein.

Er wolle „neuen Schwung für Altbach“ bringen, kündigt Andre Trippe an. Der gebürtige Brasilianer ist in Denkendorf aufgewachsen und ist als selbstständiger Veranstaltungsmanager tätig. Mit seiner ganzen Kraft und jugendlichen Dynamik möchte er den Fortschritt Altbachs mitbegleiten und gestalten, verspricht der parteilose 27-Jährige. Als erfolgreicher Unternehmer bringe er zwar keine Verwaltungserfahrung mit, aber jede Menge Erfahrung in der Privatwirtschaft, vor allem in der Akquise. Die Ansiedlung steuerstarker Firmen sieht Trippe als eine seiner Hauptaufgaben. Das Rathaus sei mit Fachleuten gut besetzt, so der 27-Jährige. Er sieht sich als Gestalter und kreativer Kopf, der die Zukunft Altbachs plan und anstößt.

Fragen an die Kandidaten

Wie lässt sich Altbach nach dem Wegfall der EnBW als Hauptsteuerzahler auch mit finanziell geringeren Mitteln weiter voranbringen? Das ist eine zentrale Frage, mit der die drei Bürgermeisterkandidaten am 26. Oktober beim EZ-Forum in der Gemeindehalle konfrontiert werden. Beginn ist um 19 Uhr.

Jeder Besucher hat am Abend die Möglichkeit, Fragen an die Bewerber zu stellen. Wer möchte, kann seine Fragen auch vorher einreichen, entweder per Mail an kreis@ez-online.de oder per Post an: Eßlinger Zeitung, Zeppelinstraße 11, 73730 Esslingen.