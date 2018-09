Köngen Frühkindliche Bildung ist ein Schwerpunkt von Vladimir Bunoza, dem neuen Rektor der Mörikeschule in Köngen. Der Pädagoge ist beim Staatlichen Schulamt für eine regionale Arbeitsstelle verantwortlich, die viele Akteure in diesem Fachbereich vernetzt. Diese Aufgabe behält der 39-jährige Schulleiter bei. Ihn reizt es, auch auf überregionaler Ebene konzeptionell zu arbeiten. Sprachhilfe, der Übergang von den Kindergärten in die Schule sowie die Kooperation mit Bildungshäusern zählen zu dem Themen, die Bunoza in dieser Funktion bearbeitet. „Beide Bereiche ergänzten sich sehr gut“, ist der Pädagoge überzeugt.

Seinen Schwerpunkt sieht er aber ganz