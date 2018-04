Denkendorf Auf dem Schreibtisch des neuen Bürgermeisters hat sich schon ein Menge Papier angesammelt – wie bei einem, der etwas schafft. „Am Abend muss halt die schwarze Mappe wieder sichtbar sein und die Stapel müssen übersichtlich sortiert sein“, sagt Ralf Barth. Seit Montagmorgen um 9 Uhr residiert er auf dem Denkendorfer Rathaus. Arbeiten musste er aber schon am Wochenende. Am Freitagabend war er in der Festhalle auf das Amt verpflichtet worden, am Samstag war der neue Bürgermeister der 11 000-Einwohner-Gemeinde schon gefragt. Die Musikschule feierte ihr 50-jähriges Bestehen. „Ein toller Start“, findet Barth, Musik sei ja auch sein Hobby. Er spielt