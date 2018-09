EsslingenZwischen 500 und 600 Güterschiffe kommen jährlich am Plochinger Hafen an, sagt Hafendirektor Gerhard Straub. Und es könnten künftig noch größere Schiffe ankommen, wenn die Schleusen verlängert werden, „Der Neckar ist schon immer eine sehr wichtige Verkehrsstraße gewesen. Doch seine Bedeutung nimmt immer weiter zu. Autostraßen und die Bahn geraten immer mehr an ihre Kapazitätsgrenzen, umso wichtiger werden Wasserstraßen wie der Neckar“, sagt Straub.

Am internationalen Tag der Flüsse an diesem Sonntag sollen weltweit alle Wasserstraßen gefeiert werden. Für den Landkreis Esslingen ist es ohne Zweifel der Neckar, der eine Würdigung verdient