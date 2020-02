Kreis EsslingenEr gebärdet sich wild der Neckar: Im Eiltempo schießt er durch das Tal, transportiert halbe Baumstämme und viel Müll mit, setzt Bäume am Ufer unter Wasser und an den Staustufen fallen die braunen Wassermassen mit Getöse ein paar Meter tiefer. Doch alles ist halb so wild. Am frühen Montagnachmittag erreicht der Pegel bei Plochingen 3,95 Meter und pendelt in den nächsten Stunden zwischen 3,95 und 3,98 Meter. Dann lässt der Nachschub von Alb und Schwarzwald nach, das Wasser sinkt langsam wieder. Auch die Nebenflüsse Fils, Körsch und Lauter bleiben am Montag in ihrem Bett und deutlich von kritischen Werten entfernt. Andreas Nietsch, Sprecher