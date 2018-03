„Ich gehe voraus“, sagt Gunther, der Nachtwächter, und schreitet voran in die dunkle Gasse - in einer Hand die schwere Hellebarde, in der anderen eine Laterne. „Ihr könnt kommen, der Weg ist sicher“, ruft er. Gunther, der Nachtwächter, heißt eigentlich Gunther Wagner. Er führt Gruppen durchs abendliche Weilheim. Der Rundgang mit dem Nachtwächter ist eine von drei neuen Stadtführungen in Weilheim. Der Ausbau der thematischen Führungen gehört zu den großen Projekten der Innenstadtoffensive und soll dazu beitragen, mehr Leben ins Städtle zu bringen.

„Weilheim hat zwar schon sehr gute stadt- und