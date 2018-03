Ein Zeichen gegen die Wirtschaftskrise hat das Autohaus Entenmann in Kirchheim gesetzt: Am Samstag wurde die neue „Autogalerie“ in der Stuttgarter Straße eröffnet. Der geschäftsführende Gesellschafter Werner E. Entenmann berichtete von manch schlafloser Nacht, in der sich ihm immer wieder die Frage gestellt habe: „Machen, lassen, verschieben?“ 2007 war die Entscheidung gefallen, das Kirchheimer BMW-Autohaus vom seitherigen Standort in der Bohnau an die Stuttgarter Straße zu verlagern. Baubeginn war mitten im Krisenjahr 2009. Dass es mit der geplanten Fertigstellung bis Dezember nicht geklappt