Wendlingen Marianne Erdrich-Sommer ist eine Ausnahme. Normalerweise schaffen altgediente Gemeinderäte den Sprung in den Esslinger Kreistag, auch mal ein jüngerer Bürgermeister, der von seinem Bekanntheitsgrad profitiert. Die Grüne aus Wendlingen ist ohne Umweg in das Gremium gewählt worden, war vorher keine Stadträtin. 37 Jahre alt war sie damals. Von 1996 bis 2001 saß sie auch im baden-württembergischen Landtag. Heute ist die Fraktionsvorsitzende der Grünen 66 und macht noch nicht Schluss. „Ich bin dem Kreistag so verbunden wie wenige andere. Wenn ich nicht gewählt würde, wäre ich enttäuscht.“

Am Kreistag schätzt sie die Vielfalt der Themen. Hier