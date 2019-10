Kreis EsslingenNoch nie war die Steuerkraftsumme der 44 Kreiskommunen so hoch, noch nie hat der Landkreis Esslingen so viel Kreisumlage abgeschöpft, wie er für 2020 plant. Und dennoch werden – nach etlichen Jahren des Schuldenabbaus – die Schulden wieder deutlich steigen. Das liegt an den Investitionen in Schul- und Verwaltungsgebäude, am Ausbau der Schienenstrecken, aber auch steigende Sozialausgaben belasten den Kreishaushalt.

Die Vorstellung des Etats 2020 im Kreistag nutzte Landrat Heinz Eininger am Donnerstag auch zu heftiger Kritik am Finanzgebaren der Landesregierung. Ob Teilhabegesetz für behinderte Menschen, Schulsozialarbeit, Begleiter