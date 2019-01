EsslingenMehrere große Bauprojekte hat der Landkreis Esslingen laufen: die Sporthalle in Zell, den Neubau der kaufmännischen Albert-Schäffle-Schule in Nürtingen, den Umbau des ehemaligen Plochinger Krankenhauses für die Verwaltung. Weitere Großprojekte sind geplant, allen voran die zwei neuen Verwaltungsgebäude in Plochingen und Esslingen. Ganz schwäbisch legt der Kreis dafür Bausparverträge an. Ruhiger geworden ist es beim Thema Flüchtlinge. Jetzt gehe es um die Integration der Flüchtlinge mit Bleiberecht, sagt Landrat Heinz Eininger, eine Langzeit-Aufgabe. Geplante Schienenstrecken und der neue VVS-Tarif waren weitere Themen im EZ-Jahresinterview mit