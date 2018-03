NotzingenDie geplante Umnutzung des historischen Hirsch-Gebäudes in Notzingen, das sich im Besitz der Arche befindet, sorgt zwischen Gemeinderat und Trägerverein derzeit für emotional aufgeladene Diskussionen. Auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats war das Thema wieder auf der Tagesordnung gelandet, nachdem eine Entscheidung über die Bezuschussung, die von der Arche gefordert wurde, im Rahmen des Landessanierungsprogramms (LSP) in Höhe von 150 000 Euro vertagt worden war.

Das Gremium genehmigte im Februar vergangenen Jahres zwar 150 000 Euro, allerdings gekoppelt an die Vorgabe, dass es im Hirsch eine öffentliche Toilette geben muss.