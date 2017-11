Anzeige

Aus dem Neuffener Tal kommt so mancher gute Tropfen - egal ob Wein oder Destillat. Seit vielen Generationen wird dort veredelt, was die Natur den Menschen schenkt. Seit Kurzem gehört auch Gin auf die Liste der Tälesspezialitäten. Werner Schall hat sich an die Kunst des Gin-Brennens gewagt. Er widmet sein Getränk dem Steinzeithelden Rulaman.

„Alte Parre“ heißt der Gin, den Schall gerade abgefüllt hat. „Gins haben ja immer irgendwelche exotischen Namen“, sagt Schall - aber ihm sei gleich ein Name aus dem Roman „Rulaman“ von David Friedrich Weinland in den Sinn gekommen: „Die alte Parre ist die