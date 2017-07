Das ist der Traum für jeden gestressten Bürger schlechthin: ein spirituelles Wochenende im Weinkeller einer Abtei: Seele baumeln lassen und die innere Mitte finden. Mit der Glocke der Erleuchtung wird die mystische Sitzung eingeläutet, tiefes Atmen ins Power House, energetische Reinigung des Raums durch gemeinsames Singen. Es hätte so entspannend werden können, säße da nicht die Tote mitten unter den Zuschauern im Stadthaus in Ostfildern. So aufregend beginnt der jüngste Coup des Theaters SchaPanack des Bürgervereins SchaPanesen im Scharnäuser Park.

