Denkendorf (red) – Weil Amtsinhaber Peter Jahn 2018 in Ruhestand geht, braucht Denkendorf einen neuen Bürgermeister. Der erste Bewerber hat sich bereits gemeldet. Ralf Barth, 29 Jahre alt und derzeit Hauptamtsleiter der Gemeinde Dettingen/Erms im Landkreis Reutlingen hat am Mittwoch seine Unterlagen im Denkendorfer Rathaus abgegeben.

Seit fast drei Jahren ist er in der 9600 Einwohner zählenden Gemeinde für die drei Sachgebiete Personal/Organisation, Ordnung/ Jugend/Soziales sowie Kultur/ Wirtschaftsförderung verantwortlich. Zuvor war er drei Jahre Hauptamtsleiter der Gemeinde Riederich, ebenfalls im Kreis Reutlingen. Er sei für das Amt als Bürgermeister qualifiziert aufgrund seines Studiums an der Ludwigsburger Hochschule für Verwaltung sowie seinen Erfahrungen als Amtsleiter und Führungskraft. Barth wohnt mit seiner Frau seit drei Jahren in Neuhausen auf den Fildern. Er ist in Heroldstatt auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen, evangelisch und parteilos.

Gewählt wird am Sonntag, 25. Februar 2018, Bewerbungen sind noch bis 31. Januar um 18 Uhr eingereicht werden.