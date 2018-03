EsslingenSUBS R4, R0, #0 ADD R3, PC, R3 ; $_. So geht das mehrere Hundert Zeilen lang. Den ganzen Morgen starrt Thomas Roth auf diese Zeichen, hoch konzentriert, alle Telefone stumm gestellt, während seine Hände einen Zauberwürfel herumwirbeln. Schon schlägt die Turmuhr 12 Uhr Mittag. Kinder kommen aus der Schule, Angestellte gehen zum Mittagstisch. Der Würfel wurde mehrmals gelöst. Roth wechselt den Stuhl, dem Rücken zuliebe. Er hat jedes Zeitgefühl verloren. So ist das immer, wenn er in Softwareprogrammen auf der Suche nach Sicherheitslücken ist. Roth ist ein Hacker. Einer von der guten Seite, der für die Wirtschaft arbeitet und neben einem Dutzend