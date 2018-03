(red) - Seit zwei Wochen modernisiert die Deutsche Bahn die Bahnsteige im Bahnhof Reichenbach (Fils). Insgesamt investieren Bahn, Bund, das Land Baden-Württemberg und die Gemeinde Reichenbach rund 1,1 Millionen Euro.

Der Bahnsteig in Richtung Stuttgart wird neu gebaut mit einer Höhe von 76 Zentimetern und 190 Metern Länge. Deshalb ist der Bahnsteig in Fahrtrichtung Stuttgart auch am kommenden Wochenende, 4. und 5. Juli, nicht zugänglich. Züge in Richtung Stuttgart halten nicht in Reichenbach. Zwischen Ebersbach und Plochingen fahren Ersatzbusse.

Die Fahrgäste erhalten Unterstände aus Glas und Metall, um bei Regen und Wind