(red)- Eine überdimensionale Statue zeigt den Installateur als Helden: Am Werkseingang von Bosch Thermotechnik in Wernau begrüßt jetzt eine große weiße Statue Besucher und Mitarbeiter. Junkers Bosch inszeniert damit seinen „wichtigsten Partner bei Beratung und Service rund um das Thema Heizung - den Installateur - als Helden und verweist zugleich auf die digitale Zukunft der Heizungsbranche“. Direkt am Eingang positioniert ist die Statue auch für die Passanten und Anwohner gut sichtbar.

