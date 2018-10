DenkendorfMusik gehört zum Leben einfach dazu“, sagt Regina Emilsson-Soergel aus tiefster Überzeugung. Die 49-Jährige ist die neue Leiterin der Musikschule Denkendorf, und eines ihrer Anliegen ist es, möglichst vielen Menschen den Zugang zur Musik zu ermöglichen.

Emilsson-Soergel selbst ist in eine Familie hineingeboren, in der die Musik eine Hauptrolle spielte. Ihr Vater Gero Soergel leitete unter anderem die Hochschule für Kirchenmusik in Esslingen. „Bei uns wurde eigentlich immer musiziert“, erinnert sich die Tochter. Früh lernte die gebürtige Heilbronnerin Blockflöte, wenig später kamen Geige und Bratsche hinzu. Diese beiden Streichinstrumente