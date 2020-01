DenkendorfHelfen ist nicht immer und nicht für jeden leicht. Geben kann schon eine gewissen Überwindung kosten, mehr aber noch das Nehmen, weil es mit Scham verbunden ist. Gewerbetreibende in Denkendorf versuchen, die Hürden zu senken. Ganz lautlos, ohne dass es für größeres Aufsehen sorgt, Tag für Tag, und das schon seit mehreren Jahren. Es nennt sich „Gutes Teilen“, ist eine Idee des Bundes der Selbstständigen in Denkendorf und funktioniert so:

Wer beim Bäcker Schill oder beim Metzger Munz ein Brot, einen Kaffee, eine Wurst oder was auch immer kauft, es aber für jemand anderes da lassen will, bekommt einen Bon. Den hängt er an eine Pinnwand.