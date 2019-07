DenkendorfPolitische Diskussionen am Küchentisch sind bei der Denkendorfer Familie Henzler an der Tagesordnung. Nicht nur, weil Christa Brockhaus-Henzler sich seit Jahren als Gemeinderätin engagiert. Künftig kann sich die Mutter von vier Kindern mit ihrem ältesten Sohn Johannes noch intensiver über kommunalpolitische Fragen austauschen. Der 28-Jährige wurde ebenfalls ins Gremium gewählt und gehört wie seine Mutter der SPD-Fraktion an. Christa Brockhaus-Henzler hat den Wunsch ihres Sohnes unterstützt. „Mutter und Sohn im Gemeinderat? Anfangs wussten wir gar nicht, ob das geht.“ Doch es geht.

Motiviert zu kandidieren hat Johannes Henzler der Wunsch