Denkendorf: Miller bleibt Außenseiterin

Gute Chancen für Barth und Nödinger bei Bürgermeisterwahl

Gespanntes Warten in Denkendorf: In fünf Tagen entscheidet sich, wer den Chefposten im Rathaus der 11000-Einwohner-Gemeinde übernehmen und damit Nachfolger von Bürgermeister Peter Jahn wird. Auf dem Wahlzettel stehen zwar drei Namen, aber es wird wohl ein Zweikampf werden. Denn die etwas schrille Fridi Miller, die sich landauf landab als Kandidatin präsentiert und noch viel lieber Bundeskanzlerin werden würde, gilt als chancenlos. So wird sich vermutlich schon im ersten Anlauf entscheiden, wer das Rennen macht: Ralf Barth oder Frank Nödinger. Beide machten beim EZ-Forum in der Festhalle eine gute Figur. Beiden traut man die Aufgabe zu. Beide haben Verwaltungserfahrung und beide halten sich mit Versprechen zurück. So wird es auch eine Art Richtungsentscheidung: Soll es mit Ralf Barth einer von außen werden, der mit seinen 29 Jahren schon erstaunlich reif und abgeklärt ist? Oder setzen die Denkendorfer lieber auf Frank Nödinger, einen den man kennt und der im Ort, vor allem bei den Vereinen, gut vernetzt ist?