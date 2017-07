Erhöht hat sich vor allem die Zahl der Körperverletzungen. Eine Ursache seien möglicherweise die Flüchtlingsunterkünfte, wo es immer wieder zu Auseinandersetzungen komme, sagte Riehle. 2015 stagnierten Diebstähle, im vergangenen Jahr seien sie wieder leicht angestiegen. So verzeichnet die Statistik unter anderem den Diebstahl von Geldbeuteln aus Einkaufswägen in Supermärkten. Geklaut wurden zudem teure Autoräder oder Navigationsgeräte. Kraftstoffdiebe zapften den Tank eines Lastwagens an. Vermehrt wurden zudem Vermögensdelikte begangen, etwa Waren bestellt und nicht bezahlt. Auch der Missbrauch von