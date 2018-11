DenkendorfEinmal ganz praktisch erleben, was hinter einer Berufsbezeichnung steckt, das konnten Schülerinnen und Schüler auf dem IHK-Berufsparcours in der Sporthalle der Albert-Schweitzer-Schule in Denkendorf. Rund 650 Jugendliche aus Denkendorf, aber auch umliegenden Schulen erhielten die Möglichkeit, sich an den Ständen von 27 Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Sparten ein Bild von vielen verschiedenen Berufen zu machen: Handwerksbetriebe waren ebenso darunter wie technische Berufe, die Logistikbranche, Einzelhandel, Pflege, Medizintechnik oder Gastronomie. Auch Verwaltungen waren dabei, darunter die Agentur für Arbeit und die Gemeinde