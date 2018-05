OstfildernDass es nicht einfach ist, in ein fremdes Land zu ziehen, das weiß Deniz Lechner aus eigener Erfahrung. Die neue Leiterin des Projekts „eins plus b“ kam vor 25 Jahren aus der Türkei nach Deutschland. Sie musste nicht nur sprachliche Barrieren überwinden, sondern machte auch Erfahrungen mit Stereotypen. Ihr Wissen gibt sie heute an Betroffene weiter: „Eins plus b“ gibt Eltern aller Nationalitäten mit Kindern bis zu zehn Jahren Hilfestellungen zu den Themen Mehrsprachigkeit und Bildung. Das 2014 gestartete Projekt lebt von der Zusammenarbeit mit 15 aktiven Elternbegleitern, städtischen Einrichtungen, Schulen und Kindergärten sowie weiteren