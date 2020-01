DeizisauDuschen macht jetzt wieder Spaß in der Hermann-Ertinger-Sporthalle. 1,15 Millionen Euro hat die Gemeinde im vergangenen Jahr in das rund 50 Jahre alte Gebäude gesteckt. Dafür wurden die Sanitäranlagen saniert und das Dach auf dem Umkleidetrakt isoliert. Als i-Tüpfelchen kommt in den nächsten Wochen noch die Farbgestaltung des langen Flurs hinzu.

Die Deizisauer Sportler hatten bisher nicht nur Gegner auf dem Spiel- und Turnfeld. Im Duschraum kämpften sie mit dem Wasser, das manchmal viel zu heiß aus dem Duschkopf sprudelte. Die Brauseköpfe lagen so dicht beieinander, dass sie kaum gleichzeitig nutzbar waren. Jetzt sind die altmodischen