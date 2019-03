Deizisau Alle Deizisauer Schüler ab Klasse sechs werden ein Tablet erhalten. In den Klassenzimmern haben die alten Tafeln ausgedient, sie werden mit Smartboards ausgestattet. Der Gemeinderat hat die Digitalisierung der Gemeinschaftsschule einstimmig beschlossen, die in den nächsten drei Jahren 180 000 bis 190 000 Euro kosten wird. Die Eltern sollen sich mit Pauschalbeiträgen an den Leasingraten für die Tablets beteiligen. Rektorin Angela Haberkorn ist von der Modernisierung begeistert: „Das wird eine Sternstunde der digitalen Schule.“

Die Gemeinschaftsschule arbeitet seit einigen Jahren in Kleingruppen mit digitalen Lernmitteln. Jetzt hat sie ein