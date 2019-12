DeizisauNeun zu acht: So knapp gehen bei wegweisenden Beschlüssen die Abstimmungen im Deizisauer Gemeinderat selten aus. Mit dieser dünnen Mehrheit macht sich die Gemeinde auf den Weg, ein neues Baugebiet am Dorfrand zu erschließen. 2,5 Hektar groß ist das Gebiet Erwiese III, das an der Kirchstraße liegt. Es beginnt am Feldweg hinter dem katholischen Kindergarten und reicht bis zum Feldweg am Recyclinghof. Insgesamt beschäftigte sich der Gemeinderat am Dienstag mit vier Bauflächen.

Der erste Schritt für das kleine Baugebiet Lochäcker gegenüber den Tennisplätzen wurde ohne Contra beschlossen. 7000 Quadratmeter stehen hier unter dem Namen Wert VI