DeizisauSo ein Fest hat Deizisau in den 750 Jahren seines (offiziellen) Bestehens noch nie gesehen. Drei Tage lang Trubel in der Ortsmitte mit erstklassiger Musik, hervorragendem Straßentheater, Sportevents und einem riesigen Bürgerpicknick. Leuchtende Kinderaugen, zufriedene Erwachsene, strahlende Sonne und der Himmel ganz blau, wie es sich gehört für Deizisau.

Die Kinder werden dieses Fest nicht vergessen. Zum Auftakt am Freitag hat das zutrauliche Federvieh des Zirkus Liberta schon die Kinderherzen erobert. Am Sonntag verblüffen Baby-Elefant Rudi und sein Freund Kaspar kleine und große Zuschauer. Unglaublich, was so