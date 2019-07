DeizisauSpielmannszug, Guggemusik, Fußballerinnen, Handballer, Turnkinder, Boogie-Woogie-Tänzer, Tennisspieler – beim Umzug der Vereine in Deizisau darf niemand fehlen. Und so ließ sich auch diesen Sonntag zum Hauptfest 2019 ein sehr langer Festzug bewundern, aus dem Kinder und Erwachsene die am Straßenrand Stehenden mit Bonbons und Lutschern erfreuten.

Wie lange die Vereine von Deizisau bereits jedes Jahr durchs Dorf ziehen, ist nicht ganz sicher. „So seit Anfang der 1920er-Jahre“, sagt Helmut Keusemann. Der 76-Jährige ist Ehrenvorsitzender des TSV Deizisau, hat 16 Jahre lang den Festumzug der Vereine organisiert, heute kann er sich alles ganz