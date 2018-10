DeizisauEin Schritt nach links, einer nach rechts, dann ein Achtelschritt nach… Halt, wie ging das nochmal? Ein kurzer Blick auf den Spickzettel gibt Aufschluss. Ein Schmunzeln geht durch die Runde. Der holprige Start brachte die Tanzwütigen jedoch nicht aus dem Konzept. Seit 24 Jahren wird hier im Kelterhof in Deizisau um den Lindenbaum getanzt. Auch am Samstag gab es eine offene Runde für Jung und Alt. Die Veranstaltung reiht sich in zahlreiche Events zur Feier des Gemeinde-Geburtstags ein: 750 Jahre Deizisau.

Das wird von den Bewohnerinnen und Bewohnern getanzt, gefeiert, gelebt. Die knapp 60 Besucherinnen und Besucher fanden sich bei schönem