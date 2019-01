DeizisauDie Mutter, die unter schwierigen Umständen alleine die Kinder großzieht – das ist nicht nur ein Mythos, es war für viele Kriegs- und Nachkriegskinder die Realität. Roland Geltz, Vorstandsmitglied des Esslinger Stadtseniorenrates, gehört zu ihnen. Er lud am Mittwoch in die Deizisauer Zehntscheuer zum Erzählcafé mit dem Thema „Unsere Mütter während des Zweiten Weltkriegs“ ein. Und erzählt wurde an diesem Nachmittag eine Menge.

Roland Geltz hat zwei große Fotos seiner Mutter aufgehängt, ein Einzelbild und eines von 1943 mit den drei bereits geborenen ihrer vier Jungs. Es ist eine schöne Frau, aufrecht, die mit offenem Blick in die Kamera