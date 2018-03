75 neue Asylbewerber muss der Landkreis Esslingen jeden Monat aufnehmen. Die Flüchtlinge leben in 27 Gemeinschaftsunterkünften, was in manchen Kommunen für Spannungen sorgt. „Wir werden mit Notlösungen leben müssen“, sagte Sozialdezernent Dieter Krug im Sozialausschuss des Kreistags. Julie Hoffmann vom Sozialdienst der Arbeiterwohlfahrt (AWO) machte deutlich, dass hauptamtliches Personal fehlt.

Die Fraktion der Grünen hatte im Zuge der Haushaltsberatungen den Antrag gestellt, im Sozialausschuss über die Betreuung von Asylbewerbern zu berichten. 2014 sind im Haushaltsplan 400 000 Euro für