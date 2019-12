Debatte um Ultrafeinstaub

Eine unerforschte Problematik

Dass Flugzeuge riesige Mengen an Ultrafeinstaub ausstoßen, haben Mitglieder der Schutzgemeinschaft Filder am Stuttgarter Flughafen gemessen. Das deckt sich mit den Ergebnissen der Messstationen am Frankfurter Flughafen. Die unerforschte Problematik sollte auch in Stuttgart untersucht werden, fordert Elisabeth Maier im Kommentar.