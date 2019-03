FilderWer in jüngerer Zeit in der Dämmerung auf den Fildern unterwegs gewesen ist, hat sich vielleicht gewundert: ein seltsames Krächzen war zu hören. Doch das hat seinen Grund. Auf den Fildern gibt es sie noch, die vom Aussterben bedrohten Rebhühner. Das Rebhuhn ist eine der anspruchsvollsten Arten der Agrarlandschaft. Doch offenbar hat es zwischen Messe, Flughafen, Autobahn und Gewerbeflächen einen geeigneten Lebensraum gefunden. Wie viele es aber genau sind und wo sie sich bevorzugt aufhalten, weiß niemand so genau. Knapp 70 Ehrenamtliche wollten nun Licht ins Dunkel bringen.

Auf den Fildern gibt es schon seit mehr als 30 Jahren