Das Meki-Holzschiff war schon mehrere Jahre am Rande einer trockenen Kuhle gestrandet. Doch seit Mittwoch ragt der Bug wieder über eine Wasserfläche. Die Plochinger Feuerwehr ist am Spätnachmittag in den Carl-Orff-Weg gekommen, um die Wasserstelle mit dem Schlauch zu füllen. Die Stunden und Tage zuvor hatten Erwachsene und Kinder noch wahrlich ranklotzen müssen. Denn der alte Meki-Teich musste zuvor abgedichtet werden, damit das Wasser nicht versickert, wie es die Jahre zuvor immer stärker der Fall war.

„Man konnte immer trockenen Fußes durchgehen“, erzählt Matthias, zehn Jahre alt, am Mittwochvormittag.